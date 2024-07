Ruptura: Apple TV+ revela data de estreia da aguardada 2ª temporada

A Apple TV+ finalmente revelou a data de estreia da aguardada segunda temporada da série Ruptura (Severance): 17 de janeiro de 2025. Com Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette no elenco, a produção tem direção e produção-executiva de Ben Stiller, com roteiro assinado por Dan Erickson. A plataforma também divulgou um clipe inédito da trama — obtido em primeira mão por VEJA — nesta quarta-feira, 10.

Confira o clipe:

Do que fala Ruptura

Como tantos humanos, Mark (Adam Scott) deixa boa parte da vida de lado para focar na carreira. Mas ele não é um funcionário comum: para ser contratado, Mark e os colegas de trabalho enfrentaram um procedimento misterioso que separa o cérebro em duas áreas distintas, a profissional e a pessoal. Quando deixa o escritório no fim do dia, ele não se lembra do que aconteceu ali, preservando segredos corporativos. Tampouco sabe o que se passa em sua vida privada enquanto cumpre as funções mecânicas do dia a dia. Com toques na medida certa de humor ácido e um clima distópico assustador, a produção surgiu discreta, mas sua premissa original e bem executada se revelou um estudo perturbador sobre os males do capitalismo e o poder das grandes corporações sobre a vida humana.

