Raul Gil quebra silêncio sobre saída do SBT: “Ganhei muito dinheiro”

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, Raul Gil se pronunciou sobre o fim se seu programa no SBT, após 14 anos na emissora. O apresentador disse em um vídeo bem humorado que ganhou muito dinheiro lá, porque era sócio do programa e que não está a procura de outro emprego. No vídeo ele disse “a Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Então eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz”.

Na legenda vídeo ele escreveu: “Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcado por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos.

A nota continua: “Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público. Só tenho agradecer: a equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade. O programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certo de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para o novos capítulos dessa história.”

O Programa Raul Gil ficou 14 anos ininterruptos no ar pela emissora de Silvio Santos — a atração exibida aos sábados estava na programação desde 2010.

Apresentado por Raul Gil desde 1973, o programa estreou na Record, mas passou por várias emissoras, entre elas o SBT, a Band, e as extintas TV Rio, TV Tupi e Rede Manchete.

Aos 86 anos, Raul Gil já havia anunciado sua aposentadoria em março deste ano durante uma participação no Domingão com Huck, da Globo, onde ganhou uma homenagem à sua carreira. “Quero avisar a vocês e ao telespectador que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, de 2024, e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar”, declarou o apresentador na ocasião. Em outubro passado, porém, em entrevista ao The Noite, do SBT, Raul voltou atrás, dizendo que iria trabalhar até morrer e defendendo que o palco é sua vida.

Mudanças no SBT

Sob o comando de Daniela Abravanel Beyruti, que assumiu o cargo de CEO no mês passado, o SBT tem promovido uma série de mudanças em sua programação nos últimos meses e também acabou com o programa Chega Mais nesta sexta. Na última quarta, José Luiz Datena foi contratado pela emissora para apresentar o Tá na Hora, exibido no final da tarde, e o jornalista já começa na próxima segunda, 9.

