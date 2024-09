Quem é Gabz, uma das protagonistas de ‘Mania de Você’

Substituta do remake Renascer na faixa das 21h a partir da próxima segunda-feira, 9, Mania de Você tem quatro atores jovens como protagonistas: Agatha Moreira, Chay Suede, Nicolas Prattes e Gabz, que faz sua estreia em um papel de destaque no horário nobre da Globo. No folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, a jovem interpretará Viola, uma chef de cozinha que viverá um quadrilátero amoroso.

Atriz e cantora, Gabrielly Nunes, que assina artisticamente apenas como Gabz, tem 25 anos e nasceu em Irajá, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e passa longe de ser uma novata no audiovisual brasileiro. Quando menina, ela começou a destacar em batalhas de Slam, competições de poesia urbana realizadas nas ruas, até ser chamada para gravar alguns singles e até uma parceria com o cantor Baco Exu do Blues, na música Nada Vai nos Parar. Em 2019, Gabz chegou a se apresentar no Espaço Favela do Rock in Rio.

Seu primeiro trabalho como atriz foi no filme Xuxa em Sonho de Menina (2007), seguido por uma participação na série Teca Na TV, do Canal Futura, e uma ponta na novela Viver a Vida (2009), de Manoel Carlos, em que interpretou brevemente a versão criança de Helena, protagonista interpretada por Taís Araujo.

Após um período mais dedicado à música, quando lançou músicas como Pele e Noite de Verão, ela voltou a fazer novelas em 2019, em Malhação: Toda Forma de Amar, e depois em Amor Perfeito (2023), novela das 6 da Globo.

Ainda em 2023, Gabz protagonizou o filme Um Ano Inesquecível – Outono, dirigido por Lázaro Ramos, no Prime Video, streaming da Amazon.

Quem é Gabz em Mania de Você

Em Mania de Você, Gabz é Viola, uma jovem de origem humilde que consegue ascender socialmente através do trabalho como chef de cozinha profissional. Ao se mudar para Angra dos Reis com o noivo, Mavi (Chay Suede), ela fará amizade com Luma (Agatha Moreira), moça rica e filha de Molina (Rodrigo Lombardi). A relação das duas é arruinada quando Viola se apaixona por Rudá (Nicolas Prattes), noivo de Luma, e os traídos decidem buscar vinganças contra os amantes.

O elenco da novela de João Emanuel Carneiro também conta com Adriana Esteves, Alanis Guillen, Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Thalita Carauta.

