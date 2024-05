Os próximos planos de Fabio Assunção após Cannes

Após promover o filme Motel Destino, de Karim Aïnouz, no Festival de Cannes na semana passada, o ator Fabio Assunção já tem novos projetos encaminhados. Em 7 de junho, o artista estreia, ao lado de Drica Morais, a peça Férias, de Jô Bilac, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. O espetáculo dirigido por Enrique Diaz e Débora Lamm narra a história cômica de um casal vivido por Assunção e Drica que está passando férias no Caribe, onde enfrentam desafios que colocam o casamento em xeque. A comédia ainda aborda temas como saúde mental, etarismo e sexo. Com uma curta temporada, a peça ficará em cartaz até 23 de junho, com apresentações às sextas-feiras, sábados e domingos, com ingressos a partir de 70 reais (meia-entrada). Os ingressos podem ser comprados no site da Sympla.

Fábio Assunção e Drica Morais já interpretaram um casal antes, na série A Fórmula, da Globo. Na produção exibida em 2017, Drica vive a cientista Angélica, enquanto Fábio é Ricardo, seu ex-namorado. Quando Angélica descobre a fórmula para voltar à juventude, ela inventa a identidade de Afrodite (Luísa Arraes), se envolvendo em um “triângulo amoroso” com Ricardo, já que ele fica dividido entre a jovem a ex — sem saber que são a mesma pessoa.

Outro projeto de Assunção é a novela Tutti-frutti, trama de época escrita por Alessandra Poggi com direção artística é de Natalia Grimberg para a faixa das 18h da Globo. O ator aceitou o convite para interpretar um dos protagonistas ao lado de Duda Santos, mas ainda não formalizou a assinatura do contrato com a emissora. Prevista para suceder No Rancho Fundo em novembro, a história é ambientada Copacabana, no Rio dos anos 1950.

