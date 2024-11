Os planos do SBT para superar crise financeira e alavancar a audiência

Patrícia Abravanel anunciou neste domingo, 17, que o Show do Milhão continuará no ar no SBT, com uma nova temporada em 2025. A notícia foi dada durante o Programa Silvio Santos, e consolida o quadro de sucesso da atração como um dos carros-chefes de uma reformulação que está em curso na emissora.

Na última semana, o canal efetuou a demissão em massa de cerca de 200 funcionários. A emissora confirmou o desligamento, e disse que ele faz parte de uma revisão do modelo operacional do negócio, que agora tem Daniela Beyruti no comando. Segundo o Notícias da TV, o passaralho tenta diminuir um rombo de cerca de 100 milhões de reais previsto nas contas do SBT para 2024 e ajustar a estrutura para 2025.

As mudanças acontecem também na grade de programação, com foco no entretenimento: na última quinta-feira, 14, mesmo dia das demissões, o canal anunciou o fim do SBT News, que era apresentado por Marcelo Casagrande na madrugada. A nova grade, agora, começa com o The Noite, seguido pelo programa Operação Mesquita, SBT Podnight e Sessão da Madrugada — com a exibição de reprises de filmes e séries. O mesmo programa de enlatados vai ao ar no sábado logo após o Notícias Impressionantes e, no domingo, depois da exibição da série americana Brooklyn Nine-Nine.

De volta ao Programa Silvio Santos sob o comando de Patrícia Abravanel, o Show do Milhão tem sido o grande sucesso da emissora: bem avaliado pelo público, o quadro, que costuma começar por volta das 22h30 do domingo, fez o canal assumir a liderança do horário por algumas vezes, jogando a Globo para a vice-liderança. O jogo de perguntas e respostas também é popular nas redes sociais, uma plataforma valiosa para a emissora.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade