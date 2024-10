Os números de audiência do debate que terminou em soco e Marçal expulso

Na noite desta segunda-feira, 23, o canal de YouTube Flow Podcast transmitiu mais um debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, desta vez mediado pelo jornalista Carlos Tramontina. Com a presença de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), a conversa acabou em expulsão e mais um caso de agressão durante a corrida eleitoral paulista, atraindo atenção mais pelo incidente inapropriado do que pelas propostas dos aspirantes ao cargo. Na manhã seguinte ao ocorrido, o vídeo ocupa a primeira posição da parada “vídeos em alta” da plataforma e ganhou milhões de visualizações a mais do que as agregadas no ao vivo, com 6,71 milhões ao todo.

O problema começou quando Marçal foi expulso por Tramontina em meio às declarações finais. O candidato endereçou o xingamento “Bananinha” a Nunes e prometeu prendê-lo se eleito, insinuando envolvimento do atual prefeito da capital na máfia das creches, investigação de desvio de dinheiro. Apelidos pejorativos eram uma das atitudes proibidas pelo programa. No mesmo instante da expulsão, o estúdio foi tomado por uma correria caótica, causada por uma agressão cometida por Nahuel Medina, da equipe do candidato convidado a se retirar. Segundo testemunhas, ele tentava filmar o momento com o celular quando o marqueteiro Duda Lima, de Nunes, pediu licença para passar e levou um soco no rosto. A baderna pode ser vista por volta das 3 horas e 40 minutos do vídeo.

A transmissão foi interrompida por alguns segundos e, então, silenciada. Tramontina explicou a confusão para os espectadores, frisando que Marçal “reiteradamente” desrespeitou as regras estabelecidas e que “um assessor do candidato Ricardo Nunes foi agredido, levou um soco no rosto e está sangrando bastante nesse momento”. Ele lamentou o incidente antes de passar a palavra para comentaristas do canal, que encerraram a transmissão.

Em menos de um dia, o momento já supera as visualizações do outro debate que acabou com Marçal afastado por uma agressão. Na TV Cultura, no dia 15, o candidato foi vítima de uma cadeirada do rival Datena e foi levado para o hospital. Aquela transmissão oficial, até agora, conta com 4,9 milhões de visualizações. Na televisão, a audiência foi de 1%, com share de 2% e pico de 1,1% — ou seja, o golpe foi testemunhado ao vivo em televisores de mais de 73.000 domicílios.

