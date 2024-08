Os deslizes da Globo em cobertura de queda de avião em Vinhedo

Durante a cobertura jornalística da queda de avião que deixou 61 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Globo cometeu dois deslizes no calor do momento na tarde desta sexta-feira, 9. Momentos depois da notícia do acidente da aeronave que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), o Jornal Hoje acabou colocando, no meio de imagens da tragédia, um vídeo da repórter Bárbara Coelho fazendo embaixadinhas com uma bola em Paris por sete segundos. Desde o começo do dia, a emissora fazia cobertura da Olimpíada de Paris 2024, e transmitiu a gravação errada. O titular do telejornal, Cesar Tralli, não mencionou o erro, nem explicou o que havia acontecido.

Pouco tempo depois, o apresentador Alex Escobar, do Globo Esporte, falou que o acidente havia ocorrido em Valinhos, outra cidade do interior de São Paulo, ao passar para Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional que entrava na programação para atualizar informações da queda. Renata, por sua vez, corrigiu o colega e reafirmou que a aeronave tinha caído em Vinhedo.

Acidente de avião em Vinhedo

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que transportava 57 passageiros e tinha 4 tripulantes a bordo, caiu em Vinhedo (SP) cerca de 40 minutos antes de chegar em seu destino final, o aeroporto de Guarulhos. O voo 2283 não teve nenhum sobrevivente. A aeronave PS-VPB, ATR-72, decolou de Cascavel sem nenhuma restrição de voo, com todos os sistemas aptos para a realização da operação. A Polícia Militar foi acionada ao local Às 13h30, e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo deslocou sete equipes para a região imediatamente.

A companhia aérea Voepass já divulgou o nome das vítimas, disponível neste link.

