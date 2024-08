O verdadeiro ‘empecilho’ que impediu retorno de Juliana Paes a ‘Renascer’

Juliana Paes revelou o motivo que a fez recusar voltar ao papel de Jacutinga na reta final da novela Renascer, impedindo o aguardado reencontro de Norberto (Matheus Nachtergaele) com a amada. Em entrevista à Rede TV!, a atriz disse que a recusa aconteceu por conta de um empecilho: a dificuldade de “manuseio de agendas” com outros trabalhos — recentemente, ela estrelou as séries Pedaço de Mim, da Netflix, e Vidas Bandidas, do Disney+, e esteve ocupada com a divulgação dos dois projetos.

A declaração ao canal, inclusive, foi dada durante o evento de estreia da trama do Disney+, que aconteceu esta semana. “Para eu não fazer bem o final da novela, não fazer com o coração, fazer com a cabeça em outras coisas… Ia conflitar demais. Se não é para entregar com excelência, eu prefiro não fazer”, explicou a intérprete da cafetina à emissora, dizendo ainda que é “comprometida demais com o resultado”. “Depois eu fico me chicoteado, achando que eu não dei o meu melhor”, continuou ela.

Juliana disse ainda que ficou entusiasmada com a ideia de retornar ao folhetim de Bruno Luperi, mas que não conseguiria conciliar as gravações da novela das 9 com os outros compromissos profissionais que assumiu nos últimos meses. “São as contingências da vida, às vezes dá, às vezes não dá. Fico doída, porque eu queria olhar mais uma vez no olho de Matheus [Nachtergaele], o Norberto, mas não deu”, lamentou ela, citando o companheiro de elenco com quem fez par romântico na primeira fase da trama global.

