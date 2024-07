‘O Urso’, ‘Cobra Kai’ e mais: o que assistir no streaming em julho

O mês de julho chegou e, com ele, lançamentos inéditos estreiam nas principais plataformas de streaming. Em meio à vastidão de opções, VEJA selecionou sete filmes e séries da Netflix, Apple TV+, Disney+ e Prime Video que valem seu play. Confira:

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Onde assistir: Netflix

Quando: 3 de julho

No novo filme da franquia cômica, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, o policial Axel Foley (Eddie Murphy) retorna à ativa nas ruas de Beverly Hills para ajudar sua única filha, Jane (Taylour Paige), a solucionar uma perigosa conspiração. Dirigido por Mark Molloy, o longa traz de volta atores dos filmes originais — como Judge Reinhold, John Ashton e Paul Reiser — e também apresenta novos personagens, interpretados por Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon.

Pedaço de Mim

Onde assistir: Netflix

Quando: 5 de julho

Aposta da Netflix para entrar no mercado das novelas, Pedaço de Mim é o primeiro melodrama original da plataforma. Na trama, Liana (Juliana Paes) vive uma crise em seu casamento com Tomás (Vladimir Brichta) quando é abusada sexualmente por outro homem, Oscar (Felipe Abib). Logo, a protagonista descobre estar grávida, e se depara com a informação chocante de que espera dois bebês, com DNAs de pais diferentes. Com 17 episódios, o dramalhão foi escrito por Angela Chaves, autora de Éramos Seis (2019).

Sunny

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 10 de julho

Nesta comédia sombria produzida pela A24, a vida de Suzie (Rashida Jones) vira de cabeça para baixo quando seu marido, Masa (Hidetoshi Nishijima, de Drive My Car), e o filho pequenos deles desaparecem em um misterioso acidente aéreo. Para lidar com a solidão, a protagonista ganha da empresa de Masa, uma fábrica de eletrodomésticos, um robô doméstico de última geração, e forma uma amizade inesperada com a máquina. Em meio ao luto, Suzie descobre que talvez não conhecesse tão bem o marido, entrando em uma investigação perturbadora. Os dois primeiros episódios chegam ao streaming em 10 de julho, e os demais serão lançados semanalmente.

Divórcio em Família

Onde assistir: Prime Video

Quando: 11 de julho

Dirigido e roteirizado por Tyler Perry, este thriller do Prime Video segue a história de Ava (Meagan Good), bancária surpreendida com o pedido de divórcio de seu marido, Dallas (Cory Hardrict). Determinada a salvar seu casamento, a jovem acaba descobrindo uma série de segredos sombrios do ex, que frustram suas esperanças de reconciliação.

O Urso – terceira temporada

Onde assistir: Disney+

Quando: 17 de julho

Uma das séries de maior sucesso da atualidade, O Urso acompanha Carmy (Jeremy Allen White), chef renomado que assume a pequena lanchonete da família que está caindo aos pedaços em Chicago após o suicídio de seu irmão. A produção faz um retrato fiel do cotidiano caótico em cozinhas profissionais, e ainda conta com os premiados Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, além do próprio Jeremy Allen White, no elenco. Na nova fase, Carmy e Sidney (Ayo) precisam lutar por uma estrela Michelin, enquanto a temperatura só aumenta na cozinha. A terceira temporada chega em julho ao Disney+, que passa a exibir a série após a fusão com o Star+.

Cobra Kai – sexta temporada, parte um

Onde assistir: Netflix

Quando: 18 de julho

Fenômeno da Netflix, Cobra Kai dá sequência aos acontecimentos da franquia Karatê Kid mais de 30 anos depois do Torneio Karatê All Valley, de 1984, e segue o conflito interminável entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). A sexta e última temporada da série será dividida em três partes, com cinco episódios cada, e a primeira leva de capítulos estará disponível no streaming a partir de 18 de julho. A segunda parte está prevista para estrear em 28 de novembro, já a terceira, em uma data ainda não definida de 2025.

A Mulher no Lago

Onde assistir: Apple TV+

Quando: 18 de julho

Ambientada na década de 1960, esta minissérie do Apple TV+ traz Natalie Portman no papel de Maddie, uma dona de casa em busca de algo mais significativo em sua vida. Após colaborar com a polícia em um caso de assassinato, ela consegue um trabalho como jornalista investigativa, e fica obcecada por desvendar dois crimes aparentemente distintos. Vencedora do Oscar por Cisne Negro (2011), Portman também assina a produção-executiva da trama, dirigida e roteirizada por Alma Har’el. Os seis episódios serão lançados semanalmente, às quintas-feiras, a partir de 18 de julho.

