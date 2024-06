O teste de DNA inventado para agitar trama de Renascer

Após um período tomado pelo marasmo nas últimas semanas, o remake de Renascer ficará agitado nos próximos capítulos com a invenção de uma trama inédita em relação à versão original de 1993. Na novela das 9 da Globo, o exame de DNA do bebê esperado por Teca (Lívia Silva) — que não existiu no roteiro escrito por Benedito Ruy Barbosa — chamará a atenção da adaptação de Bruno Luperi. Grávida de Du (José Duboc), Teca finge que espera um filho de Venâncio (Rodrigo Simas), herdeiro de José Inocêncio que morreu no meio da novela.

Entretanto, o fazendeiro exigirá um exame para comprovar a paternidade e descobrirá a farsa que se arrasta há semanas no folhetim. A jovem se chocará com outra revelação: o bebê é intersexo, ou seja, nascerá com características biológicas de ambos os gêneros — originalmente, a personagem Buba é intersexo, mas no remake foi adaptada para uma mulher trans, interpretada atualmente por Gabriela Medeiros. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 19 de junho.

Qual é a relação de Teca com José Inocêncio

Nos capítulos seguintes, o DNA comprovará que o filho de Teca não é de Venâncio, mas vai revelar, para a surpresa de todos, que a criança tem uma relação sanguínea inesperada com a família de Maria Santa. Ao ouvir o nome do pai de Teca, Rachid (Almir Sater) ligará os pontos e explicará que a garota, que morava nas ruas do Rio de Janeiro, é neta de Marianinha — a irmã de Maria Santa que desapareceu grávida décadas antes e mencionada na primeira fase de Renascer — o que faz dela sobrinha-neta da amada de José Inocêncio, e prima dos filhos do produtor de cacau.

