O sufoco de Paolla Oliveira em aeroporto de Paris

Paolla Oliveira perdeu seu passaporte e ficou presa em um aeroporto de Paris no domingo, 22, correndo risco de ser deportada de volta para o Brasil. A atriz viajou para a capital francesa para desfilar na Paris Fashion Week, que começa na próxima quarta, 25, a convite da grife Jean Paul Gaultier.

Em suas redes sociais, Paolla falou sobre o ocorrido. “Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: ‘Pá!’? E aí aparece lá do outro lado?”. Depois de cinco horas presa no aeroporto, a atriz conseguiu desembarcar na cidade e gravou um vídeo na frente da Torre Eiffel — mas sem explicar como resolveu a situação.

