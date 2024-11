O recado de uma grande atriz da Globo para Maísa

Maísa está em um momento de mudanças: aos 22 anos, a atriz estrela a sua primeira novela da Globo, Garota do Momento, como a vilã adolescente Bia. Em alta nas telas, ela compareceu nesta quarta-feira, 27, ao Encontro, e recebeu um recado especial de Lilía Cabral, que interpreta a sua avó, Maristela, na trama de época. “Que você seja sempre feliz e sempre educada, do jeito que você é. Desse jeitinho, tenha certeza, cada vez mais você vai conquistar muitas coisas boas”, aconselhou a veterana.

Lília ainda relembrou que costumava assistir Maísa ainda criança, quando a atriz despontou na televisão como apresentadora no SBT. “Quando é que eu ia imaginar quando eu te assistia pequenininha, a coisa mais bonitinha e mais fofa do mundo, que um dia você estaria aqui dividindo as cenas comigo”, apontou a atriz, rasgando elogios à colega de elenco. “Que prazer eu tenho de fazer as cenas com você! Você tem muito talento, é muito responsável, é uma graça ver o seu comprometimento com a sua profissão”, atestou Lília, dizendo que tem certeza de que Maísa “vai fazer uma bela história”.

Qual é a trama de Garota do Momento?

A história se passa nos anos 1950 e gira em torno de Beatriz (Duda Santos). Jovem, ela se torna garota-propaganda de uma fábrica de sabonetes respeitada no país, revolucionando a publicidade da época. A garota, no entanto, tem contas a acertar com o passado: criada pela avó paterna desde pequena, ela sai de Petrópolis e vai até o Rio de Janeiro em busca da mãe, Clarice (Carol Castro), que acredita tê-la abandonado. A história, no entanto, é mais complexa do que isso.

Quando Beatriz era ainda pequena, Clarice, que na época trabalhava como lavadeira, foi até o Rio de Janeiro para perseguir o sonho de participar de uma exposição de arte. Lá, no entanto, sofreu um grave acidente, perdendo parte da memória. Se aproveitando de que Clarice não se lembrava de quase nada, incluindo das feições da filha, seu noivo, o inescrupuloso Juliano (Fabio Assunção), deu a ela um passado falso, e substituiu a filha de Clarice por outra garota, também batizada de Beatriz. Vivida por Maísa, esta Bia é, na verdade, filha biológica de Juliano com outra mulher, mas foi criada acreditando ser rebenta de Clarice.

O destino das duas xarás tem ainda mais um elemento em comum: com a chegada de Beatriz (Duda Santos) ao Rio de Janeiro, o jornalista Beto (Pedro Novaes), então namorado de Bia (Maísa Silva), se apaixona pela recém chegada, mas Bia — uma garota mimada e manipuladora — não vai aceitar tão fácil perder o garoto para a rival.

