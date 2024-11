A reação hilária ao erro de continuidade flagrado em ‘Garota do Momento’

O capítulo de Garota do Momento que foi ao ar nesta quarta-feira, 20, teve confronto e tensão entre as xarás Bia (Maísa) e Beatriz (Duda Santos), mas foi um erro de continuidade que chamou a atenção do público, e arrancou reações hilárias nas redes sociais. Na cena em que Bia pede para que o pai não feche contrato com Beatriz, Beto (Pedro Novaes) aparece ao lado da mocinha vestindo camisa e gravata, com o paletó pendurado em uma bolsa transpassada. Segundos depois, em um novo corte, o garoto aparece vestido impecavelmente com o paletó.

O erro foi flagrado nas redes do GShow, depois que o perfil compartilhou a cena no X fazendo piada com o grito da personagem de Maísa, que parece assustar de verdade os colegas de cena. “Eu adoro achar erro de continuidade, me sinto muito atenta”, escreveu um perfil da rede, destacando fotos de Beto com e sem o paletó. Nos comentários, várias pessoas cobraram, com razão, mais atenção da Globo com a edição, enquanto outras fizeram piada com a situação. “O Beto colocando o casaco na velocidade da luz”, diz um comentário. “Adorei essa nova versão dos mutantes. Amei o efeito especial do menino trocando de casaco em um piscar de olhos. Parabéns, Globo, muita tecnologia”, diz outro, com ironia. “O Beto nessa vibe”, escreveu um terceiro usuário, reproduzindo o meme do “bota casaco, tira casado”, do filme Karatê Kid (2010).

Confira a cena:

