O que se sabe sobre estado de saúde de Silvio Santos, internado há 6 dias

Internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos está tomando medicações e se recupera bem, de acordo com uma nota divulgada pelo SBT nesta terça-feira, 6. O apresentador de 93 anos foi hospitalizado para realizar exames de imagem que não podem ser feitos em domicílio, afirma a assessoria de imprensa do canal.

Esta é a segunda internação de Silvio em um mês. Há duas semanas, no dia 17 de julho, ele deu entrada no mesmo hospital para tratar um quadro de H1N1 e teve alta após cinco dias. Na ocasião, sua esposa, Iris Abravanel, afirmou que o marido não necessitava do atendimento hospitalar e poderia ter ficado de repouso em casa. “Não era para ele passar dia nenhum no hospital, mas teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames descobrimos que era influenza”, disse.

No último sábado, 3, o SBT desmentiu o boato de que o estado de saúde do apresentador é grave. “Ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação”, diz o comunicado publicado por uma das filhas do apresentador, Patrícia Abravanel, nas redes sociais. Afastado da televisão desde 2022, Silvio foi substituído por Patrícia no comando de seu programa aos domingos e não tem retorno previsto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

