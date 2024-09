O que primeiro trailer revela sobre nova temporada de ‘The Last of Us’

A segunda temporada de The Last of Us acaba de ganhar seu primeiro teaser trailer, vídeo de pouco menos de dois minutos que mostra o retorno dos protagonistas Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay), além de introduzir novos personagens. Sucesso de crítica e público, a série da HBO Max é baseada no videogame de mesmo nome do PlayStation, com 30 milhões de cópias vendidas no mundo. A nova leva de episódios seguirá os acontecimentos do segundo jogo.

Ao som de Future Days, música do Pearl Jam que já fazia parte da trilha sonora do jogo, a prévia apresenta os desdobramentos da trama cinco anos após os eventos da primeira temporada. Um dos destaques é a atriz veterana Catherine O’Hara, que aparece interpretando uma personagem ainda desconhecida. Outro novo nome no elenco é Kaitlyn Dever, que dá vida à antagonista Abby, descrita pela HBO como “uma soldada habilidosa cuja visão em preto e branco do mundo é desafiada enquanto ela busca vingança por aqueles que amou”. Com sete episódios, a segunda temporada de The Last of Us chega à plataforma de streaming Max em 2025. Ainda não há data definida para a estreia.

Qual a história de The Last of Us?

A primeira temporada da série apresenta um mundo pós-apocalíptico com monstros à solta. Após a infestação de um fungo, que surge na Indonésia e rapidamente destrói a civilização, o herói Joel — vivido pelo chileno Pedro Pascal, de Narcos e Game of Thrones — vaga por cidades americanas que retrocederam a um estado bárbaro, em meio a uma ditadura militar feroz, terroristas e o pior: zumbis com medonhas cabeças de cogumelo famintos por morder outros humanos e espalhar a praga. Devastado pela perda da filha, Joel acha uma razão de viver na missão de proteger e levar a adolescente Ellie (Bella Ramsey, também de GoT), última humana imune ao fungo, a um laboratório onde se tentará produzir a cura para o mal.

Já na segunda temporada, ambientada cinco anos após os eventos da primeira leva de episódios, Ellie e Joel vão morar em uma comunidade de sobreviventes e conquistam certa estabilidade, apesar da ameaça constante dos zumbis. Quando um evento violento interrompe a paz, Ellie parte numa jornada assídua por justiça.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial