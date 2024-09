O que aconteceu com Maidê Mahl, atriz encontrada desacordada em SP

Três dias após seu desaparecimento, a atriz Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada pela Polícia Civil em um quarto de hotel na Vila Mariana, bairro na região central de São Paulo, na noite de quinta-feira 5. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Maidê estava sozinha, desacordada, com a respiração fraca e tinha lesões graves pelo corpo. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde segue internada. Quando chegou, a atriz precisou ser entubada.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz se encontra em estado grave, mas estável, e segue com cuidados intensivos. Os médicos avaliam se a artista precisará ser submetida a uma cirurgia. A Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, está apurando o caso.

“A paciente segue em estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos. A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas”, diz o boletim médico do HC.

Maidê ganhou notoriedade nacional ao interpretar Elke Maravilha na série O Rei da TV, da Disney+, e também integrou o elenco da produção O Vale dos Esquecidos, da HBO Max. Ela também trabalhou como modelo e em 2017 e participou do reality show Casa das Modelos, da Rede TV!.

Entenda o caso

Maidê estava desaparecida desde segunda-feira 2, quando foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre de São Paulo, por volta das 15h30. Testemunhas relataram que ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol bege. Segundo amigos e familiares, a atriz estaria enfrentando questões de saúde mental desde a morte da irmã, Geruse Mahl, que faleceu há três meses, vítima de um câncer. Maidê era acompanhada por médicos.

