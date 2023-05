O problemão que os atores de ‘Succession’ vão causar no Emmy 2023

Com apenas mais dois episódios para encerrar a quarta e última temporada, a série Succession ainda vai possibilitar um embate derradeiro entre a família Roy após o cair das cortinas: em novembro, o Emmy 2023 promete ser não só a consagração final da série como também um campo de batalha entre os próprios atores. Vencedora da categoria de melhor série dramática em 2020 e em 2022, Succession deve levar o principal prêmio da noite mais uma vez. Enquanto isso, seus atores vão protagonizar uma acirrada disputa interna.

Na dianteira está Jeremy Strong, que em 2020 levou o Emmy de melhor ator principal pelo papel de Kendall Roy, pelo seu trabalho na segunda temporada da série. Naquele ano e em 2022 ele concorreu diretamente com Brian Cox, intérprete de Logan Roy, na mesma categoria. Este ano, esperava-se que Cox iria para a categoria de ator coadjuvante, já que sua participação na série foi menor, mas representantes do escocês já avisaram que ele vai novamente tentar a sorte na categoria principal. Não bastasse o duelo de titãs, Kieran Culkin, que dá vida ao mimado Roman, também vai buscar uma vaga entre as indicações a ator principal – ele foi indicado anteriormente como coadjuvante, e perdeu, no ano passado, para Matthew Macfadyen, o Tom.

Se os três forem de fato indicados a melhor ator em série dramática, essa será a primeira vez que o troféu da categoria será disputado por tantos nomes de um mesmo título – deixando apenas duas vagas para outras séries.

Enquanto a ala masculina da família Roy se digladia, Sarah Snook, que dá vida à Shiv Roy, já é favorita ao prêmio de melhor atriz dramática – outro salto, já que anteriormente ela concorreu como coadjuvante ao lado da colega de elenco J. Smith-Cameron, a Gerri. Nenhuma, porém, ganhou até hoje.

Já entre os atores coadjuvantes, é esperado que Macfadyen esteja novamente entre os indicados, assim como Nicholas Braun, o primo Greg, que concorreu ao prêmio anteriormente. Não será um espanto, contudo, se Alan Ruck (Connor Roy) e Alexander Skarsgård (Lukas Matsson) entrem na corrida – um embate tão difícil de resolver quanto o esperado final da série que vai decidir quem será o grande líder do clã bilionário.