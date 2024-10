O plano da Globo para reverter a crise de audiência de ‘Mania de Você’

A fim de reverter a crise de audiência de Mania de Você, a Globo traçou um plano para levantar a audiência da novela das 9. Após notar que acelerar a trama de João Emanuel Carneiro não tem despertado interesse do público, a emissora decidiu aplicar as mudanças sugeridas no primeiro grupo de discussão sobre o folhetim. Os entrevistados opinaram que o enredo é muito pesado, com muitas mortes, e que falta comédia e leveza na história. Com a revelação de que quem matou Molina (Rodrigo Lombardi) foi Mavi (Chay Suede), a novela dará uma guinada menos sombria.

No ar desde 9 de setembro, Mania de Você registra apenas 22 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, um número bem abaixo do esperado para a faixa das 21h. Novela das 7 da Globo, Volta por Cima tem 20 pontos de média, mas já marcou mais do que a das 9 em algumas ocasiões, o que tem acendido alerta na emissora.

Entre as cenas que mais viralizaram nas redes sociais até o momento foram o momento em que Luma (Agatha Moreira) abriu mão de sua dignidade por 6 milhões de reais em uma negociação com Mavi e as interações do vilão com sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), em que ambos parecem até sair dos personagens. Os exemplos citados têm como diferencial justamente o tom cômico, então a direção pretende ampliar sequências do tipo.

De acordo com a pesquisa ainda, os telespectadores avaliaram que é necessário dar mais enredo para coadjuvantes como Mariana Ximenes, intérprete da interesseira e pilantra Ísis, além de personagens como Moema (Ana Beatriz Nogueira, a tia de Rudá (Nicolas Prattes), e Nahum (Antônio Angelo), pai adotivo de Mavi — dois papéis que até agora só foram penduricalhos da história.

Além de seguir as orientações do grupo de discussão, a Globo tem relançado Mania de Você na programação, com mais inserções de chamadas, além de aumentar a participação do elenco em programas da casa.

Com uma estética mais próxima de séries, a novela ainda não conquistou o gosto popular — o que é uma pena, já que a história de João Emanuel Carneiro tem entre seus atributos um elenco bom, uma história instigante e uma fotografia bonita de um cenário paradisíaco. Resta saber se a estratégia da emissora virará o jogo para Mania de Você.

