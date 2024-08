O participante que salva Estrela da Casa do marasmo total

Novo reality musical da Globo, Estrela da Casa estreou com um ibope decepcionante na última terça-feira, 13, com apenas 14 pontos de média de audiência na Grande São Paulo, porém, um participante salvou o programada comandado por Ana Clara Lima do marasmo completo. Nick Cruz, que quer vencer a competição para se tornar o próximo ídolo musical do Brasil, se apresentou como um homem trans durante uma roda de conversa com todos os artistas amadores.

“Me chamo é Nicolas, meu nome artístico é Nick Cruz e meu nome de registro é Nicole. Sou um cara trans. Eu não retifiquei [meu nome de origem] e nem vou. Coloquei o nome social de Nicolas porque é muito constrangimento. Em porta de evento, para viajar. Faço terapia hormonal tem seis anos. É uma baita experiência. Porque eu já vivi como uma mulher cis [nascida biologicamente mulher] na sociedade e hoje eu sou um cara. As pessoas não falam que eu sou um homem trans”, explicou o artista capixaba.

Na sequência, a participante Thália perguntou se Nick se sente confortável ao ser questionado sobre sua identidade de gênero. “A gente está aqui para representar milhares de pessoas, então é importante que o Brasil saiba que existem homens trans, que eles podem ser artistas, ocupar esses espaços importantes”, respondeu o jovem.

Nas primeiras horas de convivência, os participantes do Estrela da Casa aproveitaram para se apresentar para seus colegas de confinamento. Nick contou para os cantores sobre ser um homem trans.

Continua após a publicidade

Em outro momento, Cruz cantou uma versão de Best Part, de Daniel Caesar e H.E.R., junto com outros colegas de confinamento, mostrando que tem um potencial vocal.

Se eu já tô 100% apaixonada por essa galera no estúdio? ÓOÓóóóóbvio??????? #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/bOzLfMA1ZJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 14, 2024

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial