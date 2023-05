O motivo da ausência de Silvio Santos no especial de seu próprio programa

Silvio Santos faltou à gravação da edição especial do Programa Silvio Santos que acontece nesta terça-feira, 30, na sede do SBT, na Anhanguera, em Osasco. Segundo Patricia Abravanel, nova titular da atração e sucessora do pai, o motivo da ausência do apresentador se deve ao fato de que o especial será uma atração surpresa para o empresário assistir de sua casa no próximo domingo, 4 de junho. VEJA apurou ainda que Silvio se ocupou em uma reunião com executivos da emissora em sua residência.

Nos bastidores, circula a informação de que Silvio Santos está debilitado, mas sua esposa, Iris Abravanel, negou qualquer problema de saúde do marido de 92 anos. O especial conta ainda com a participação de todas as filhas de Silvio, além de personalidades da TV e políticos, como Geraldo Alckmin.

Siga