O efeito dramático do apagão em São Paulo no ibope de novelas da Globo

Os ventos fortes da chuva que caiu em São Paulo na tarde da última sexta-feira, 3, provocaram um apagão em diversos bairros da capital paulista. Com isso, o ibope das novelas da Globo bateu recorde negativo no horário nobre da emissora. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, a atual novela das 6, Elas por Elas, marcou 10 pontos de audiência; Fuzuê, folhetim das 7, pontuou 13; e Terra e Paixão, da faixa das 9, registrou 21 pontos. Os números são apenas da região da Grande São Paulo. Mulheres Apaixonadas, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, também sofreu: marcou apenas 10 pontos no ibope.

Com ou sem luz, a Globo enfrenta uma crise de audiência com todas as suas novelas atuais, que têm atingido patamares preocupantes para a emissora líder de audiência. Elas por Elas, Fuzuê e Terra e Paixão vêm sofrendo com médias de ibope sem perspectiva qualquer de crescimento, mesmo com viradas em suas histórias. A atual novela das 18h, Elas por Elas estreou em 25 de setembro e está com 16 pontos na Grande São Paulo, com dias em que registrara 14. Exibida às 19h, Fuzuê tem média de 20 pontos, três a menos do que sua antecessora, Vai na Fé. Já a trama das 21h, Terra e Paixão, até conseguiu levantar a audiência baixa deixada por Travessia no horário nobre, subiu de 24 para 26 pontos a média do horário, mas, a três meses do fim, a história rural protagonizada por Barbara Reis e Cauã Reymond não conseguiu superar os 30 pontos de média em nenhum capítulo até agora.

