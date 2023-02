‘O Consultor’: Christoph Waltz é vilão do mundo corporativo em série

O executivo Regus Patoff irrompe na produtora de jogos de celular mais bem-sucedida de Los Angeles alguns dias após o assassinato do dono da companhia, um coreano prodígio na casa dos 20 anos. Diante dos funcionários ainda em choque com a morte do chefe, o homem misterioso se apresenta como um consultor que assumirá a direção da empresa — e logo impõe mudanças drásticas e eticamente condenáveis, como demitir uma cadeirante por ter se atrasado dez segundos e ameaçar dispensar outra pessoa por não gostar de seu cheiro.

The Consultant

Interpretado por um impecável Christoph Waltz, o protagonista de O Consultor — nova série já disponível no Prime Video — agrega mais um tipo caviloso ao currículo do ator austríaco. Assim como o inesquecível oficial nazista e caçador de judeus Hans Landa de Bastardos Inglórios (2009), filme do Quentin Tarantino que lhe rendeu o Oscar de coadjuvante, o executivo da distopia corporativa da Amazon é daqueles monstros capazes de congelar o sangue do espectador. Sempre com um sorriso dissimulado no rosto, Patoff é metódico ao apontar seu lápis, brandir lugares-comuns motivacionais — e, sobretudo, apunhalar subordinados pelas costas.

Django Livre

Apesar de ter tantos vilões memoráveis em sua carreira, Waltz se incomoda quando questionado por que gosta de representar homens perversos. “As pessoas podem olhar para minha carreira e enxergar só vilões, mas eu, não. Estou há mais de 45 anos na estrada. Acredite: interpretei mais mocinhos que carrascos”, disse o ator de 66 anos em entrevista a VEJA. O fato é que ele brilha nos dois extremos. O desalmado carrasco nazista de Bastardos Inglórios encontra um contraponto no caçador de recompensas Schultz de Django Livre (2012) — outra produção de Tarantino que lhe trouxe o Oscar. No faroeste antiescravagista, o personagem surge com ares vilanescos, mas revela-se do bem ao ajudar a libertar o negro Django. Depois disso, Waltz voltou à pele de um malfeitor rematado como Blofeld, algoz de James Bond em 007 — Contra Spectre (2015).

Continua após a publicidade

A revolução dos bichos

Nascido em Viena, o ator cresceu mergulhado na arte graças à mãe, figurinista e filha de um casal de atores austríacos, e ao pai, um cenógrafo alemão. Estudou teatro, mas logo se mudou para os Estados Unidos, e depois Londres, para se aperfeiçoar. A peregrinação fez com que virasse fluente em inglês, francês e alemão, como demonstra brilhantemente na sequência inicial de Bastardos Inglórios. Foi só com o filme de Tarantino, aliás, que ganhou fama mundial — antes, era o típico ator de produções de arte europeias.

Uma vez descoberto por Holly­wood, Waltz também atuou em muitas amenidades esquecíveis, como a comédia Quero Matar Meu Chefe 2 (2014) — já que nenhum astro é de ferro diante de bons cachês. Mais recentemente, foi o narrador sensível da animação Pinóquio por Guillermo del Toro (2022), que concorre ao Oscar na categoria. Entretanto, por mais que renegue o rótulo, é como vilão que Waltz arrebata o público. Em O Consultor, seu Regus Patoff é o perfeito pesadelo dos jovens millennials ávidos pelo sucesso na indústria criativa. Para o ator, curiosamente, o personagem não é um chefe abusivo. “Não o vejo assim. Ele surpreende no final da série”, diz. É difícil odiar o malvado favorito das telas.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

The Consultant The Consultant

Django Livre Django Livre

A revolução dos bichos A revolução dos bichos

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.