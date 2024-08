O acerto de contas que vai agitar casamento de Buba em ‘Renascer’

Um casamento vai agitar o remake de Renascer nesta semana. No capítulo desta sexta-feira, 9, Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) subirão ao altar na presença de seus amigos e familiares — inclusive os pais da noiva, Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes), que demoraram a aceitar a filha por ser uma mulher transexual. Buba acertará as contas com o pai antes da cerimônia, em uma cena que promete altas cargas de emoção.

O casório acontecerá na fazenda de cacau dos Inocêncio. Responsáveis por levar o vestido da noiva para a cerimônia, Décio (Miguel Rômulo), Maitê (Gabriela Loran), Janaína (Bianca Dellafancy) e Natasha (Galba Gogóia) esquecerão a peça de roupa no aeroporto, para o desespero de Buba. A mocinha pensará em cancelar o evento, mas será surpreendida pela chegada dos pais na fazenda — José Augusto convidou os sogros sem o conhecimento da noiva, que temia que o preconceito da dupla estragasse seu grande dia. Meire e Humberto levarão de presente para a filha o vestido do casamento de sua avó, e a peça virá a calhar. Momentos antes da cerimônia, Humberto pedirá perdão para Buba, mas dirá que não se sente merecedor de levá-la até o altar. A noiva entrará acompanhada, então, por José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Mulher trans assim como sua personagem, Gabriela Medeiros comemorou o casório de Buba nas redes sociais. “Casamento político, histórico e importante. Ver essa mulher sendo amada e respeitada por ser quem ela é. Foi mágico e ao mesmo tempo difícil embarcar nessa magia toda”, escreveu a atriz em uma postagem no Instagram. “Uma mulher que se reconcilia com sua família, que a rejeitou, que a fez passar por conversão religiosa chegando a expulsá-la de casa pela ignorância e intolerância. Uma mulher que se depara com seus afetos reais, suas amigas. Que a acolheram desde sempre, que a trazem pro chão, quando ela começa a voar”, diz o texto. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Medeiros (@gabrielamedeiros)

