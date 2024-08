NFL no Brasil e mais: As próximas competições que a CazéTV vai transmitir

Entre erros e acertos, a CazéTV cumpriu um papel competente na transmissão da Olimpíada de Paris 2024, competição que dividiu os direitos digitais com a Globo. A principal vitória do canal do YouTube foi a possibilidade de disponibilizar os sinais de diversas modalidades de graça a todas as pessoas. A Globo exibiu os principais confrontos na TV aberta e no streaming Globoplay, mas alguns esportes acabaram exclusivos dos canais SporTV, da TV por assinatura, restringindo o acesso do público. Neste quesito, a empresa de Casimiro Miguel foi uma alternativa mais econômica e acessível pelo celular de qualquer local. E ela obviamente não pretende parar por aí, com outros vários eventos esportivos já programados — e tem tempo para ajustar os problemas que a levaram a deslizes nas últimas duas semanas.

Evento que pretende mobilizar os fãs de futebol americano da NFL (National Football League), o canal fará a transmissão de alguns jogos que acontecerão fora dos Estados Unidos, incluindo as partidas que acontecerão em setembro, em São Paulo. O confronto do Green Bay Packers com o Philadelphia Eagles acontecerá em 6 de setembro, às 21h15, na Arena Corinthians.

VEJA adianta quais as próximas competições que serão transmitidas pela CazéTV a seguir, confira:

Bundesliga (campeonato alemão já começou, e os jogos voltam após a Olimpíada de Paris, em 23 de agosto)

Ligue1 (campeonato francês começa em 17 de agosto)

NFL (alguns jogos fora dos Estados Unidos/jogo no Brasil em 6 de setembro)

Liga Europa da UEFA (começa em 25 de setembro)

Copa Libertadores da América de Futebol Feminino (começa em 3 de outubro)

Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA (em julho de 2025)



