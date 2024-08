O novo deslize da CazéTV — agora com skatista brasileira

Após ser criticada por comentários feitos por apresentadores e convidados durante a transmissão da Olimpíada de Paris 2024, a CazéTV protagonizou uma nova polêmica na tarde desta terça-feira, 6, após o canal cortar a exibição do momento em que a brasileira Karen Jonz, skatista e campeã mundial, abriu a final da modalidade de skate park no evento esportivo. No exato momento em que a skatista apareceria batendo o cajado para saudar a competição, a CazéTV cortou o sinal para exibir uma publicidade gravada de um aplicativo de casa de apostas. A atitude gerou uma nova enxurrada de críticas ao canal de Casimiro Miguel, além de provocar uma revolta de Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno e marido de Karen, com quem tem uma filha, Sky, de 8 anos.

a @CazeTVOficial meteu uma propaganda EXATAMENTE na hora que a @karenjonz ia fazer a saudação da final do park. não vou falar nada pois não tenho advogado. — Lucas Silveira (@lucasfresno) August 6, 2024

pra quem não conseguiu ver… a mami brilhou! 🥹❤️ pic.twitter.com/vsaYDJ4kMJ — rayana (@scotine_) August 6, 2024

“Foi isso que a CazéTV mostrou quando uma atleta brasileira foi homenageada na final de uma modalidade olímpica: propaganda de bet. Mas que bom que 95% das pessoas assistiram na TV aberta que mostrou tudo”, reclamou Silveira.

foi isso q a @CazeTVOficial mostrou quando uma atleta brasileira foi homenageada na final de uma modalidade olímpica: propaganda de bet. Mas que bom que 95% das pessoas assistiram na tv aberta que mostrou tudo. https://t.co/XHffBBfxqd — Lucas Silveira (@lucasfresno) August 6, 2024

A saudação da final do skate, uma cerimônia que faz parte da programação, foi exibida normalmente na Globo e no SporTV. Após o corte na transmissão, a CazéTV publicou um vídeo do momento gravado no local nas redes sociais. “Karen Jonz é gigante. Tetracampeã mundial de skate, nossa brasileira foi convidada pra abrir as finais do skate park nas Olimpíadas. Momento histórico do skate, ok?”, diz a legenda do post feito no X (antigo Twitter).

KAREN JONZ É GIGANTE! 🛹🇧🇷 Tetracampeã mundial de skate, nossa brasileira foi convidada pra abrir as finais do skate park nas #OlimpíadasNaCazéTV. Momento histórico do skate, ok?#OlimpíadasNaCazéTV #JogosOlimpicos #Skate pic.twitter.com/1DyxYtltrw — CazéTV (@CazeTVOficial) August 6, 2024

O gesto não satisfez os fãs da skatista. “Momento histórico do skate que vocês escolheram não transmitir pra fazer publi[cidade] de casa de apostas. Vai doer muito pedir uma mísera desculpa?”, questionou um perfil na rede social.

O que aconteceu com a CazéTV?

Impulsionada pelo furor das redes sociais e domínio da linguagem digital informal, a CazéTV vem demonstrando grande poder de influência sobre jovens com a proposta de “democratizar” o acesso a eventos esportivos — caso da Olimpíada de Paris 2024, competição que divide os direitos de transmissão digital com a Globo. Nos últimos dias, o canal do streamer Casimiro Miguel — grande ídolo de boleiros e simpatizantes na internet –, porém, tem gerado desconforto entre atletas e fãs de esportes após polêmicas envolvendo alguns de seus apresentadores e convidados de programas.

Pouco depois do início da Olimpíada, no programa Zona Olímpica, da CazéTV, chamou a atenção a participação de Nathaly Dias, conhecida como Blogueira de Baixa Renda, que tentou repercutir uma fofoca viralizada no X (antigo Twitter) a respeito de uma suposta relação amorosa e conturbada entre Gabriela Guimarães e Sheilla Castro, atual ponta da seleção brasileira de vôlei e ex-jogadora do mesmo esporte, respectivamente. Na ocasião, Adenízia da Silva, também ex-atleta do vôlei e apresentadora do programa, se incomodou com as investidas da influenciadora para falar das antigas colegas. O “climão” gerou burburinho nas redes sociais.

Passados alguns dias, o apresentador mesmo programa, Guilherme Beltrão, se tornou foco de outra polêmica. Na última quinta, 1º, o amigo de Casimiro e youtuber de um canal de humor, fez piada com atletas do nado sincronizado, dizendo: “o camarada do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente”. A fala causou revolta em atletas da modalidade como da medalhista pan-americana Gabi Regly (que não se classificou para Paris), que publicou um vídeo lamentando o “comentário infeliz”. Beltrão pediu desculpa a quem se sentiu ofendido, mas a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, publicaram notas de repúdio sobre o episódio, rechaçando a fala do mesmo.

