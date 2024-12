Netflix vai dar prêmio milionário em competição à la ‘Round 6’ no Brasil

A Netflix está organizando uma competição inspirada em Round 6 que vai entregar um prêmio de 1 milhão de reais em certificados de ouro ao vencedor. Batizado de Round 6k, o torneio vai acontecer no dia 14 de dezembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e terá provas famosas da série coreana que estreia sua segunda temporada no dia 26, como Batatinha Frita 1, 2, 3 e Cabo de Guerra — sem a parte das mortes, é claro.

Segundo a plataforma, assim como na trama, os pleiteantes ao prêmio vão diminuir à cada etapa, à medida que parte deles é eliminada. Os concorrentes também terão que encarar uma corrida de seis quilômetros e passar por um labirinto inspirado naquele retratado na trama violenta que “revelará o grande vencedor”.

Para participar do jogo é preciso ser maior de idade e se inscrever no site entre hoje e sábado, 7. A primeira fase acontece no próprio site, e é um quiz virtual sobre a primeira temporada de Round 6. As 2.000 pessoas melhores classificadas no jogo de perguntas e respostas serão convocadas para participar da fase presencial, que reproduzirá jogos da trama. A plataforma informou ainda que o evento — que acontece entre às 7h e as 13h — será aberta ao público que quiser assistir, mas está sujeito à lotação.

Antes do evento em São Paulo, a Netflix já fez uma experiência parecida no streaming: lançado em novembro do ano passado, o reality Round 6: O Desafio reuniu 456 participantes em uma disputa nos mesmos moldes do fenômeno sul-coreano com um prêmio de 4,56 milhões de dólares. Diferentemente da trama protagonizada por Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), é claro, as pessoas não morrem de verdade, apenas são acertadas por uma bala de tinta quando são eliminadas e os competidores são, em maior parte, americanos.

Confira o trailer da segunda temporada de Round 6

