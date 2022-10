Netflix terá plano econômico com anúncios a partir de novembro

Atualizado em 13 out 2022, 14h05 - Publicado em 13 out 2022, 14h00

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 13, que implantará uma assinatura com anúncios, e mais barata, a partir de novembro. A opção estará disponível, inicialmente, em doze países, incluindo o Brasil, onde o plano básico será lançado no dia 3 de novembro, às 13h, com custo de 18,90 reais ao mês. Os planos atuais não serão impactados pela mudança.

A nova assinatura funcionará de maneira similar à tradicional, com a maior parte do catálogo disponível normalmente. Quanto às diferenças, o plano terá uma média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora, e entre 5 e 10% das produções não estarão disponíveis devido a restrições de licenciamento. Os anúncios terão uma duração de 15 ou 30 segundos, e serão exibidos antes e durante as produções. Quem optar pelo plano econômico também não terá a opção de fazer o download de títulos, e a qualidade de vídeo será de até 720p/HD.

Além de ser uma opção mais barata para o consumidor, a empresa destacou que a nova modalidade é uma oportunidade para anunciantes atingirem uma audiência mais jovem, que não tem o hábito de consumir a televisão linear. Os anunciantes ainda terão ferramentas para direcionar as propagandas por país e gênero, e poderão evitar que os anúncios apareçam em conteúdos que não têm a ver com a marca, como sexo, nudez ou violência.

O novo modelo é uma estratégia da Netflix para estancar a sangria que se abateu sobre a empresa no primeiro semestre do ano, quando a gigante perdeu 200 000 assinantes, a primeira queda de usuários registrada em sua história. A ideia inicial era que a novo plano fosse lapidado nos próximos dois anos, mas a empresa acelerou o processo com parcerias de peso, como a Microsoft.

Atualmente, a Netflix oferece três opções de planos no Brasil: o básico, o padrão e o premium, com valores que vão de R$25,90 e R$55,90. Além do Brasil, a opção estará disponível na Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.