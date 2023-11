Netflix renova ‘Black Mirror’ para mais uma temporada distópica

Em tempos de inteligência artificial, conflitos geopolíticos, redes sociais e outros infortúnios, o combustível para histórias distópicas está longe de acabar. Com isso em mente, a Netflix acaba de renovar Black Mirror para uma sétima temporada, segundo a publicação Variety.

As informações ainda são escassas, já que nenhuma notícia referente a elenco ou conteúdo foi divulgada. A equipe de produção, por outro lado, deve continuar a mesma, com Charlie Brooker no cargo de showrunner e Annabel Jones e Jessica Rhoades no posto de produção executiva.

Black Mirror retornou com episódios inéditos após quatro anos sem novidades, conseguindo assim se revigorar após uma quinta temporada morna e mal recebida pelo público. Investindo na abstração e em diferentes gêneros narrativos, a série se livrou da seriedade constante que era seu DNA e encontrou carisma em enredos de comédia (A Joan É Péssima) e terror fantástico (Demônio 79). Segundo a plataforma, tal temporada figurou entre os 10 produtos mais assistidos de 92 países e ocupou o ranking global de obras em inglês por quatro semanas.

Os novos episódios ainda não têm previsão de estreia.

