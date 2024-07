Netflix anuncia primeiro protagonista LGBT+ de ‘Bridgerton’

Dois meses após a estreia de sua terceira temporada, Bridgerton permanece o maior sucesso do streaming em 2024, visto ao longo de mais de 9 bilhões de minutos acumulados por milhões de espectadores. Sendo assim, as teorias e opiniões de fãs sobre o futuro da série seguem compartilhadas a todo vapor — e agora ganham melhor direcionamento. Na manhã desta terça-feira, 23 de julho, a Netflix publicou um vídeo em suas redes no qual oficializa o nome que protagonizará a próxima leva de episódios, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil) Continua após a publicidade

Pansexual, o personagem será o primeiro protagonista LGBT+ da série. Nos livros escritos por Julia Quinn, ele ganha destaque em Um Perfeito Cavalheiro, que narra seu encontro com Sophie, filha bastarda de um conde que trabalha como criada. À la Cinderela, ela esbarra no protagonista em um baile de máscaras organizado pela Lady Bridgerton e instantaneamente se apaixona por ele, mas circunstâncias fora de seu controle os afastam ao fim da noite. É só depois de três anos que o par se reencontra para viver um romance proibido entre classes sociais. No vídeo de anúncio, a trama original é sugerida quando alguém por trás da câmera entrega um novo figurino a Thompson, que segura o roteiro da temporada em mãos. “É para o baile de máscaras”, diz o entregador, ao que o ator responde: “Neste caso, pode entrar”.

Quando estreia a quarta temporada de Bridgerton?

Ainda sem data de estreia divulgada, a quarta temporada de Bridgerton pode estrear apenas em 2026. As filmagens devem começar ainda em setembro deste ano, mas a showrunner Jess Brownell já declarou que o ritmo da produção exige dois anos entre lançamentos. ““Estamos tentando acelerar o passo, mas cada uma exige oito meses de filmagens, além da extensa pós-produção, da edição à dublagem em todas as línguas acatadas pela Netflix”, disse ao Hollywood Reporter.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial