Morte, despedida e mais: Como foi o final do remake de ‘Renascer’

O último capítulo do remake de Renascer, exibido nesta sexta-feira, 6, encerrou a história de José Inocêncio (Marcos Palmeira) da mesma forma que a versão original de 1993, escrita por Benedito Ruy Barbosa: com o protagonista morto, após finalmente se reconciliar com o filho, João Pedro (Juan Paiva). Na adaptação de Bruno Luperi, o caçula rejeitado a vida inteira pelo pai, retirou o falcão fincado nos pés de um jequitibá-rei em um pacto feito por Inocêncio — para que ele nunca morresse de “morte morrida ou morte matada” –, a fim de deixar o patriarca da família partir dessa vida e ir de encontro com seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos). Em um diálogo emocionante, Inocêncio, acamado e fraco, agradeceu João Pedro por libertá-lo, disse que o amava e se despediu. “O coroné José Inocêncio se foi”, avisou João Pedro à família.

Em seguida, o espírito de Santinha finalmente buscou Inocêncio, que ficou extasiado com o reencontro que aguardara a vida inteira. “Meu amor. Amor da minha vida. Agora vamos ficar juntos para sempre, Zé”, comemorou a personagem, morta no parto de João Pedro na primeira fase da novela. Inácia (Edvana Carvalho, ótima como sempre), José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcelo Mello Jr.) e Mariana (Theresa Fonseca) entraram no quarto para se despedirem do protagonista.

Na partilha de bens de Inocêncio, Kika (Juliane Araujo) revelou para Inácia que o fazendeiro havia deixado a parte que caberia a José Venâncio (Rodrigo Simas), morto no meio da novela, para a empregada. José Augusto e José Bento abriram mão da casa onde o pai morava e a cederam completamente a João Pedro, com usufruto de Inácia para o resto da vida.

João Pedro e Sandra (Giulia Buscacio), grávidos de seu segundo filho, deram à Mariana as chaves da casa que pertencera a seus avós, além de uma carroça e dois burrinhos da melhor qualidade — algo que o avô da jovem, Belarmino (Antonio Calloni), desejava com muito esmero.

Continua após a publicidade

Através de uma carta escrita por Marianinha para sua irmã Maria Santa, e entregue para Teca (Lívia Silva), neta de Marianinha, Mariana descobriu que quem matou seu avô Belarmino fora Venâncio (Fabio Lago), após descobrir que o coronel havia estuprado e engravidado sua filha mais velha. Com isso, a personagem de Theresa Fonseca constatou que o assassino do parente nunca fora Inocêncio como acreditava — e, além disso, ela e Teca são primas.

Os casais que acabaram juntos foram: Lilith (Lucy Alves) e Zinha (Samantha Jones); Iolanda (Camila Morgado) e Rachid (Almir Sater); José Bento e Kila; José Augusto e Buba (Gabriela Medeiros); Eriberto (Pedro Neschling) e Ritinha (Mell Muzzillo), que se mudou para São Paulo com o namorado para estudar; Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã), criando um filho pequeno juntos; Tião Galinha (Irandhir Santos) e Joana (Alice Carvalho), em um assentamento; pastor Lívio (Breno da Matta) e professora Lu (Elidiane Ferreira).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial