Médico acusado de ligação com morte de Matthew Perry se declara culpado

Um dos dois médicos acusados de ter ligação com a morte do ator Matthew Perry — astro de Friends encontrado morto por overdose de cetamina em outubro do ano passado — se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina em um tribunal federal de Los Angeles nesta quarta-feira, 2. Mark Chavez fez um acordo com a Justiça americana e ficou livre após pagar uma fiança estabelecida em 50.000 dólares, mas pode ser condenado a até dez anos de prisão.

Chavez confessou ter dirigido uma clínica de cetamina e vendido a substância ao Dr. Salvador Plasencia, um dos outros réus no caso, que por sua vez teria fornecido o analgésico potente a Kenneth Iwamasa, assistente pessoal de Matthew Perry. Plasencia, entretanto, se declarou inocente de várias acusações relacionadas ao caso e deve ir a julgamento, enquanto Iwamasa já havia se declarado culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina causando morte.

Além de Chavez, Iwamasa e Plasencia, foram acusados ​​também Jasveen Sangha — a traficante de drogas apelidada de “Rainha da Cetamina” pelas autoridades locais — e Erik Fleming, um conhecido de Perry.

Jasveen Sangha é acusada de uma série de crimes, incluindo distribuição de cetamina, manutenção de um cartel de drogas e posse e distribuição de metanfetamina. Ela se declarou inocente de todas as acusações. Já Fleming, que se declarara culpado de acusações relacionadas, teria agido como intermediário entre Sangha e Iwamasa na compra de 50 frascos de cetamina — e parte delas chegou a Perry.

Continua após a publicidade

O que aconteceu com Matthew Perry

Matthew Perry sempre relatou seus problemas com vício em drogas. O americano foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles por uma funcionária, em 28 de outubro de 2023. Segundo sua autópsia, foram encontrados altos níveis de cetamina em sua corrente sanguínea, medicamento usado como anestésico. “Com os altos níveis de cetamina encontrados em suas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto de superestimulação cardiovascular quanto de depressão respiratória”, afirmou o laudo da autópsia. A morte de Perry foi considerada um acidente, sem evidências de crime.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial