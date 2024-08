Suspeito de envolvimento na morte de Matthew Perry é preso nos EUA

Foi preso na Califórnia um suspeito de ter tido envolvimento na morte de Matthew Perry, astro e intérprete do personagem Chandler da série Friends, encontrado morto em sua mansão em 23 de outubro de 2023. De acordo com a NBC News, autoridades policiais confirmaram a prisão de uma pessoa após investigação do departamento de polícia de Los Angeles, que apurava como o ator havia tido acesso a medicamentos prescritos. A identidade do suspeito ainda não foi revelada, mas ela foi encontrada no sul do estado americano.

Matthew Perry sempre relatou seus problemas com vício em drogas. O americano foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles por uma funcionária. Segundo sua autópsia, foram encontrados altos níveis de cetamina em sua corrente sanguínea, medicamento usado como anestésico. “Com os altos níveis de cetamina encontrados em suas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto de superestimulação cardiovascular quanto de depressão respiratória”, afirmou o laudo da autópsia. A morte de Perry foi considerada um acidente, sem evidências de crime.

De acordo com o portal TMZ, um médico e traficantes de drogas foram presos após policiais cumprirem mandados de busca e apreensão de computadores, telefones e outros dispositivos eletrônicos de pessoas que possam ter fornecido os medicamos a Perry.

