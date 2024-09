Marina Ruy Barbosa será a Suzane Richthofen de série sobre presídio

Menos de um ano após o lançamento do capítulo final da trilogia A Menina que Matou os Pais, a história de Suzane von Richthofen ganhará mais uma versão nas telas, agora com o rosto da atriz Marina Ruy Barbosa, de 29 anos. Em vez de interpretar a história da adolescente que tramou o assassinato dos pais ao lado do namorado e cunhado, porém, a atriz dará vida à criminosa em sua fase adulta, já encarcerada. Intitulada Tremembé, a série de ficção da plataforma Prime Video promete criar ficção a partir de causos sobre os nomes mais famosos que já passaram pela penitenciária, retratando o ecossistema da instituição como já fizeram outras produções sobre o mesmo universo, de Oz a Orange Is the New Black.

Encabeçada pela produtora Paranoid, de Grande Sertão e DNA do Crime, a série também acompanhará a vida de um dos comparsas de Suzane, Christian Cravinhos, dentro da ala masculina da prisão. Para além deste caso, o universo amarrará tramas sobre Roger Abdelmassih, estuprador serial cuja história já foi contada na minissérie Assédio, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido, Marcos Kitano, em 2012. O restante do elenco ainda não foi divulgado.

A base da série são os livros de true crime Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido e Suzane: assassina e manipuladora, ambos do jornalista Ullisses Campbell. Ele integra o quadro de roteiristas da série com Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Iorio e Vera Egito, que é também diretora geral e showrunner da produção. As filmagens começam ainda em 2024, mas uma data de estreia ainda não foi estipulada pela plataforma.

