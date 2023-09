A verdade sobre a ‘homenagem’ de Suzane von Richthofen a Isabela Nardoni

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Poucos crimes históricos no Brasil chamaram tanto a atenção quanto o de Suzane von Richthofen, a jovem rica que organizou o assassinato dos próprios pais, em 2002. Atualmente em regime aberto, Suzane está grávida e o nome escolhido para sua filha virou motivo de polêmica na internet: ela planeja batizá-la de Isabela – logo, levantou-se nas redes que se trataria de uma homenagem à Isabella Nardoni, garota morta aos 6 anos de idade em 2008, pelo pai e a madrasta. Jornalista que descobriu a gravidez de Suzane, o autor e biógrafo Ullisses Campbell chama essa teoria de fake news: ele possui um documento antigo no qual Suzane já planejava dar o nome de Isabela à filha, caso engravidasse. Autor dos livros Suzane: Assassina e Manipuladora; Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Flordelis: A Pastora do Diabo, Campbell reuniu a trilogia em um box atualizado, o Mulheres Assassinas, que acaba de chegar às livrarias. No vídeo a seguir, ele conta mais detalhes da gravidez de Suzane e as razões que fazem com que estas mulheres causem tanta curiosidade no público.

Siga