Globo tira filme com acidente de avião da programação após tragédia em SP

Após o acidente de avião da companhia aérea Voepass que deixou 62 mortos em Vinhedo na última sexta-feira, 9, a Globo tirou de sua programação o filme Depois Daquela Montanha, cuja história começa a partir da queda de uma aeronave de pequeno porte. A decisão partiu da emissora por achar que seria inapropriado manter o filme previsto para a Sessão da Tarde desta terça-feira, 13. No lugar, entrou na grade o filme A História de Simone Biles: Coragem para Vencer, que narra a trajetória da ginasta americana e principal oponente da brasileira Rebeca Andrade no esporte.

Estrelado por Kate Winslet e Idris Elba, Depois Daquela Montanha segue um neurocirurgião e uma noiva que precisam chegar desesperadamente rápido em seus destinos para compromissos, mas seus voos estão cancelados. No aeroporto, os dois se conhecem e decidem dividir o custo do frete de um avião de pequeno porte, porém, no trajeto, a aeronave cai no meio de montanhas tomadas por neve — mas eles sobrevivem. A dupla se vira para sobreviver enquanto se apaixonam um pelo outro. A cena da queda do avião é muito realista e de dar calafrios. O filme está disponível na plataforma do Disney+.

Já a História de Simone Biles: Coragem Para Vencer mostra como Simone passou um período de sua infância em um orfanato até sua entrada na ginástica, modalidade em que precisou treinar incontáveis horas que a levaram para as Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. O documentário também exibe a relação da atleta com seus pais adotivos, que são, na verdade, seus avós, Ron e Nellie Biles.

Acidente de avião em Vinhedo

O voo 2283 da empresa Voepass Linhas Aéreas saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, e caiu no início da tarde de sexta-feira, 9, na região de Vinhedo. Havia 62 pessoas a bordo — nenhuma sobreviveu. A lista com os nomes das vítimas foi divulgada, e os corpos encaminhados ao IML da capital paulista começaram a ser liberados nesta segunda-feira, 12. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e o resgate da caixa-preta da aeronave no final de semana deve ajudar a elucidar o caso.

