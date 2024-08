Globo muda e dedica toda sua programação em homenagem a Silvio Santos

A Globo mudou toda a sua programação para prestar homenagens a Silvio Santos, morto na madrugada deste sábado, 17. Em nota de pesar, a emissora agradece ao apresentador por “tudo que fez pela televisão brasileira” e anuncia programas especiais durante todo o final de semana “em homenagem à imensa contribuição de Silvio Santos à comunicação e à televisão brasileira”.

Além da vasta cobertura ao vivo feita por todos os telejornais, no programa É de Casa e Jornal Hoje, a Globo seguirá exibindo plantões de jornalismo durante o programa “Caldeirão com Mion” e seguirá no Jornal Nacional com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as últimas atualizações, informações e repercussões da morte do apresentador. Segundo a emissora, o Globo Esporte, a Edição Especial e a Sessão de Sábado estão cancelados.

No domingo, 18, o Domingão do Huck também terá uma edição especial ao vivo, que seguirá para uma cobertura completa do Fantástico’, com homenagens e repercussão da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil. “O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes”, disse a emissora em nota.