Exposição Casa Warner pega fogo no Rio, e acervo original é perdido

Um incêndio destruiu completamente a exposição Casa Warner montada no estacionamento do Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 9. Ninguém ficou ferido, já o acervo que continha peças originais de produções da Warner Bros. foi perdido. De acordo com informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h45, e o fogo foi controlado três horas depois. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Após passar por São Paulo, a Casa Warner estava aberta no Rio de Janeiro desde 14 de junho e ficaria disponível até 31 de agosto, com ingressos que custavam a partir de 35 reais. VEJA procurou a organização da Casa Warner e o Shopping Nova América, mas ainda não obteve retorno.

Em um espaço de 1.500 metros quadrados, a exposição reunia diversos cenários replicados de produções famosas do conglomerado Warner, como Scooby-Doo, Batman, Harry Potter, entre outros, além de figurinos e peças únicas, como a primeira boneca Anabelle usada na franquia de terror Invocação do Mal.

Em uma nota publicada no Instagram do Shopping Nova América, a Casa Warner informou que todos os ingressos comprados para os próximos dias serão reembolsados integralmente, incluindo as taxas.

A Casa Warner é uma realização da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertaiment (WBDGTE) em colaboração com a 2a1 Cenografia. Interativa, a exposição contava também com ativações com personagens Looney Tunes, universo DC Comics, Senhor dos Anéis, Rick e Morty e mais.

Continua após a publicidade

O Shopping Nova América fica na Av. Pastor Martin Luther King Jr., número 126, no bairro Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial