Em estreia na Globo, Eliana se emociona ao lembrar drama pessoal

A apresentadora Eliana estreou no grupo Globo nesta quarta-feira, 7, na bancada do programa Saia Justa, da GNT. Ao lado das companheiras Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, a ex-estrela do SBT falou sobre mudanças, relembrando alguns momentos de sua vida na televisão. Entre eles, Eliana fez um relato comovente sobre uma fase dramática de sua carreira: quando teve que se afastar temporariamente da televisão por conta de complicações durante a gravidez da filha caçula Manuela.

Acometida por um severo descolamento de placenta, a apresentadora, então no SBT, teve um sangramento extenso — que ameaçou a vida de mãe e filha — e precisou ficar de repouso absoluto até o final da gestação para salvaguardar a rebenta. “No auge da minha carreira, me vi diante de um sangramento severo que quase me levou à morte. A médica me informou que eu precisaria ficar internada para preservar a vida da minha filha. Tive que ligar para o Silvio Santos e dizer que não voltaria ao trabalho”, relatou ela.

Eliana disse ainda que o momento delicado foi repleto de incertezas, mas que a pequena Manuela felizmente chegou saudável ao mundo — e ainda deu a ela uma lição importante, mostrando à apresentadora: que “a vida vai além do trabalho e da carreira”. Eliana analisou também as mudanças que a maternidade desempenhou em sua vida, destacando a habilidade que desenvolveu de elencar o que é essencial. “Me trouxe um renascimento, uma mudança de prioridades. Aprendi que, ao enfrentar os desafios mais graves, realmente evoluímos como indivíduos”, atestou ela.

