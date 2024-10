Disney+ oficializa fim do compartilhamento de senhas no Brasil

Duas semanas após anunciar que interromperia o compartilhamento de senhas no Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Europa e Ásia, o Disney+ anunciou que bloqueará o acesso de dependentes das contas de terceiros também no Brasil, assim como a Netflix. A partir de 12 de novembro, clientes da plataforma que não estiverem na mesma residência receberão uma notificação dentro do aplicativo sobre o fim da regalia, mas ainda não serão impossibilitados de consumirem o material disponibilizado. A data na qual a regra entrará em vigor ainda não foi revelada e a empresa tampouco divulgou detalhes sobre como a novidade afeta diferentes planos de assinatura ou quais serão as alternativas por aqui.

Nos Estados Unidos, os usuários “extra” são obrigados ou a criar uma nova conta, ou a arcar com a bagatela de 6,99 dólares mensais por cada rede extra, cerca de 38 reais. Para impedir que titulares sejam expulsos das próprias contas, o Disney+ oferece códigos de acesso rápido que burlam a limitação fora da rede principal. Já para aqueles que têm perfis próprios dentro das contas de outrem, o serviço oferece a transferência de dados para uma nova assinatura, com preferências e atualizações mantidas.

Planos de assinatura

No momento, o plano brasileiro padrão sai por 43,90 reais mensais e permite o uso simultâneo em dois dispositivos. Pacotes de empresas parceiras como Mercado Livre oferecem acesso mais barato, com anúncios, e todas as resoluções de imagem e demais ferramentas da plataforma ficam disponíveis no plano Premium, por 62,90 reais. O serviço inclui também os catálogos do canal esportivo ESPN e do antigo streaming independente Star+, voltado ao público adulto. A fusão ocorreu em junho, alterou a tabela de preços e ajudou a empresa a sair do prejuízo milionário que a assolou em 2023.

