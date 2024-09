De Xuxa a Galisteu: Netflix revela imagens inéditas do elenco de ‘Senna’

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 25, as primeiras imagens do elenco de Senna caracterizado para a minissérie, que chega ao streaming no dia 29 de novembro. Além de Gabriel Leone, que já havia aparecido em vídeos e imagens na pele do pilo, outros nomes de destaque estão os amores de Senna: entre eles Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel, Julia Foti como Adriane Galisteu — ambas namoraram o piloto — e Alice Wegmann como Lilian de Vasconcelos, que foi esposa do automobilista.

Entre os pilotos retratados na produção, Alain Prost, principal rival do brasileiro, será vivido pelo francês Matt Mella, o brasileiro Nelson Piquet é Hugo Bonemer e Rubens Barrichello é João Maestri. Há ainda o alemão Johannes Heinrichs como Niki Lauda, Lucca Messer como Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo final de semana de Senna, antes do piloto brasileiro.

A história da minissérie ‘Senna’

Dirigida por Vicente Amorim, a produção da Netflix terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto brasileiro nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida da história é o início da carreira automobilística de Senna, quando ele se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, finalizando a narrativa no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que pôs fim à sua vida de maneira precoce.

A série conta com elenco brasileiro e internacional, e abrange aspectos da vida pessoal e profissional do piloto. A produção ambiciosa foi rodada em diversas localidades: no Brasil, há cenas filmadas em São Paulo e Angra dos Reis. Já lá fora, as imagens foram feitas na Argentina, Uruguai e Reino Unido.

