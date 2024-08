De Silvio Santos a filmes de terror: o que assistir no novo streaming +SBT

Lançado na última segunda-feira, 19 de agosto, dois dias após a morte de Silvio Santos, o streaming gratuito +SBT promete manter o legado do apresentador vivo com um acervo amplo do Programa Silvio Santos e demais quadros apresentados por ele, além de um documentário sobre sua trajetória, intitulado Vale Mais do Que Dinheiro, disponível a partir de sábado, 24. Seu catálogo, porém, não para nas homenagens ao antigo patrão nem na programação ao vivo da emissora e se diferencia de outras plataformas pelo foco em sucessos já estabelecidos — sejam eles do passado do próprio canal ou de outras origens. Confira os maiores destaques:

Acervo de programas

O novo streaming disponibiliza recortes marcantes de programas de auditório da história do SBT. É possível, por exemplo, conferir 39 capítulos do talk show Jô Soares Onze e Meia, que ditou o modelo de entrevista que o comediante abraçaria pelo resto da vida. Gravados entre 1988 e 1999, os episódios registram os pensamentos de figuras como Grande Otelo, Elza Soares, Rita Lee, Shirley MacLaine e até Bill Gates, que conversou com Jô por satélite. Outro destaque são quatro temporadas do programa Hebe exibidas entre 1986 e 1991, as duas primeiras do Programa Livre (1991-2001) com Serginho Groisman e o De Frente com Gabi.

Doctor Who e mais séries

A plataforma também é a única do Brasil a ter em seu catálogo a fase mais popular da série Doctor Who, iniciada em 2005 e encerrada em 2022, enquanto os episódios lançados desde 2023 estão no serviço pago Disney+. Na popular trama, um alienígena ancião é capaz de viajar pelo espaço e tempo em uma cabine policial da Londres sessentista, dom que utiliza para combater forças do mal e proteger a humanidade. Além da ficção científica britânica, o streaming oferece boas opções como a comédia descompromissada Younger, sobre uma mulher de 40 anos infiltrada em um ambiente de trabalho jovial, e a primeira temporada do fenômeno The Chosen: Os Escolhidos.

Continua após a publicidade

Filmes de terror

O setor mais debilitado do catálogo é o de cinema — falha previsível devido ao caráter gratuito do serviço. Mesmo assim, a seleção impressiona pelo cardápio de horror, com títulos conceituados como o espanhol O Orfanato (2007) e o japonês Ring: O Chamado (1998), que deu origem às infames madeixas do espírito Sadako, que se tornou Samara no remake americano de grande sucesso. Além dos longas prestigiosos, sequências duvidosas das franquias Colheita Maldita, Halloween e Hellraiser garantem o entretenimento tanto pelos sustos quanto pelas risadas.

Conteúdo infantil

Notório pelo entretenimento infantil, o SBT não deixaria de lado as crianças em sua nova empreitada. Por lá, as opções vão das novelas produzidas pelo próprio canal, feito Carrossel e a nova A Caverna Encantada, até animações clássicas já bem conhecidas na televisão como Shaun, o Carneiro, Peixonauta e H2O Meninas Sereias.

Continua após a publicidade

Novelas mexicanas e brasileiras

Um dos grandes sucessos do SBT sempre foi a aposta em novelas mexicanas. O catálogo do +SBT ainda é humilde, contando apenas com as três temporadas de Rebelde, além de todos os capítulos de Quando me Apaixono e Contigo Sim. No campo da ficção brasileira, as novelas Marisol e Pícara Sonhadora, entre outras, também valem ser revisitadas.

Para acessar a plataforma, basta entrar no site ou baixar o aplicativo, disponível nos sistemas Androi e iOS. O +SBT também oferece transmissão ao vivo da programação na TV aberta.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial