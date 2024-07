De Cielo a Cris Rozeira: os medalhistas que vão comentar a Olimpíada

Com início marcado para a próxima sexta-feira, 26 de julho, os Jogos Olímpicos de Paris serão transmitidos com exclusividade pela Rede Globo na TV aberta, e a emissora dividirá as equipes de reportagem e as atividades entre os canais Globo, SporTV e SporTV 2. Para tal, dezenas de jornalistas se dedicarão ao evento, com a ajuda de mais de 100 comentaristas especializados nos diferentes esportes e categorias em jogo. Dentre os nomes de peso, alguns se sobressaem: os medalhistas, que já conquistaram títulos de ouro, prata ou bronze em nome do país em outras edições da competição. Já na internet, a exclusividade da transmissão é dividida com o canal de YouTube CazéTV, criado por Casimiro Miguel. Por lá, alguns atletas consagrados também dividem o palco com repórteres como Fernanda Gentil e a apresentadora Fátima Bernardes. Confira os principais nomes que compartilharão a expertise com o público:

Cristiane Rozeira, do futebol feminino

Quantas medalhas: duas

Em 2012, Cristiane se tornou a artilheira mais eficaz da história das Olimpíadas após chegar à marca de 12 gols acumulados no evento. Quatro anos depois, elevou o recorde ao patamar de 14 gols, quantia que até hoje não foi superada por competidor de qualquer gênero. Dona de duas medalhas de prata, ela agora oferece seu parecer sobre a jornada da Seleção Brasileira Feminina de futebol em Paris, única representante do Brasil no esporte. A seleção masculina, por sua vez, perdeu a vaga para a Argentina em uma disputa pré-olímpica em fevereiro.

Cesar Cielo, da natação

Quantas medalhas: três

Medalhista de ouro nos 50 metros livres e dono de dois títulos de bronze, Cesar Cielo representou o Brasil na Olimpíada de Pequim em 2008 e em Londres em 2012, além de ter quebrado recordes mundiais em outros campeonatos. Após estrear como comentarista olímpico em 2021, ele retorna para analisar o desempenho da comissão brasileira na natação.

Ítalo Ferreira, do surfe

Quantas medalhas: uma

Mais de 120 anos após a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, o surfe foi disputado na competição pela primeira vez em 2021 e teve como primeiro medalhista de ouro na categoria masculina o brasileiro Ítalo Ferreira. Três anos depois, ele estreia na TV Globo como comentarista do esporte. No Taiti, maior ilha da Polinésia Francesa, os brasileiros Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel disputarão pelas medalhas.

Fabi Alvim, do vôlei

Quantas medalhas: duas

Bicampeã, Fabi Alvim conquistou o ouro ao lado de suas colegas do vôlei feminino tanto em Pequim quanto em Londres. Aposentada do esporte desde 2018, ela ainda é considerada uma das melhores líberos que a seleção nacional já teve e agora comanda o inédito Ça Va Paris, programa diário que vai ao ar no SporTV com destaques do evento.

Serginho Escadinha, do vôlei

Quantas medalhas: quatro

Já fora da televisão, um dos atletas mais consagrados que irá auxiliar a transmissão da CazéTV é Sérgio Dutra Santos, mais conhecido como Serginho Escadinha. Também advindo do vôlei, ele conquistou o ouro em 2004 e 2006 e a prata em 2008 e 2012. Fora das quadras, ele fez parte da cobertura da Globo em 2021 e agora engrossa a alternativa online.

