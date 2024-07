Como ficou a audiência do Fantástico com a presença de Eliana

Eliana Michaelichen chegou à Globo oficialmente na semana passada e seu primeiro compromisso oficial como contratada foi como principal entrevistada do Fantástico, em edição exibida na noite deste domingo, 30. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a presença da apresentadora foi positiva para o programa dominical, que registrou média de 16,5 pontos de ibope na Grande São Paulo. Com esse dado, foi a segunda melhor audiência do dia da emissora, ficando atrás apenas da partida entre São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que marcou 17,8 pontos.

Já o SBT conseguiu despertar a curiosidade do público em seu primeiro domingo sem Eliana. Com o aumento de tempo na grade do Domingo Legal, Celso Portiolli ficou no ar por 7 horas com o dominical, das 11h27 às 18h16, marcando uma média de 7,5 pontos e um pico de 9,6 pontos. No dia 23 de junho, Eliana havia conquistado uma média de 7,1 pontos com seu último programa, exibido entre 15h38 e 19h36.

Eliana na Globo

Após 15 anos ininterruptos no SBT, Eliana foi para a Globo após um longo período de negociação com a líder de audiência, com conversas que acontecem há alguns anos. Sua despedida da emissora de Silvio Santos foi celebrada com uma homenagem no Programa Silvio Santos — hoje, comandado por Patricia Abravanel.

Quais são os próximos passos de Eliana

Eliana apresentará a próxima edição do reality The Masked Singer, substituindo Ivete Sangalo, que deixou o posto há algumas semanas, mas a apresentadora também entrou para o elenco do programa Saia Justa, do canal GNT. Além disso, ainda há um projeto inédito sendo desenvolvido exclusivamente para Eliana para a TV aberta.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial