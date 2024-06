O detalhe que quase passou batido na despedida de Eliana do SBT

Apresentadora de seu próprio programa no SBT há 15 anos, Eliana Michaelichen deixou oficialmente a emissora em uma edição especial do Programa Silvio Santos exibido na noite de domingo, 23. Na homenagem de despedida preparada pela equipe de Patricia Abravanel — titular da atração desde o ano passado, Eliana recebeu um curioso pedido de desculpas da filha do dono da emissora — e um detalhe quase passou batido em meio ao roteiro: o motivo desse perdão.

No programa, repleto de mensagens carinhosas de agora ex-colegas, entre outros tributos, Eliana se emocionou ao ler uma carta para Silvio Santos, em agradecimento por todos os anos de casa, e também fez comentários sobre sua saída, declarando ter passado por situações difíceis dentro e fora da emissora. A apresentadora relembrou de seu retorno para o SBT em 2009, após um período de trabalho na Record — ela já havia trabalhado no SBT nos anos 1990, mas em projetos que não foram bem-sucedidos — e de uma conversa com Silvio à época. O empresário se lembrara da caixa de chocolates que Eliana dera de presente para ele quando deixou a casa pela primeira vez.

“A hora que seu pai me disse isso tocou meu coração, porque às vezes, muitas vezes… A gente que é artista, não é sobre o dinheiro, não é o espaço, é a consideração e o respeito. Naquela frase ele demonstrou um carinho, um respeito e uma memória emocional que tocou meu coração”, disse Eliana. “Ele não tinha se esquecido da garota que 11 anos depois saiu para crescer. Não tenho dúvidas de que é necessário esse encerramento de ciclo, porque às vezes precisamos sair da casa do pai e da mãe para crescer e ser visto”, completou.

Por que Patricia Abravanel pediu desculpas à Eliana?

Na sequência, Patricia aproveitou para pedir desculpas. “Não sei o que aconteceu aqui no SBT. Mas em nome do SBT e da minha família, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero pedir em nome da família Abravanel que você nos perdoe. Não sei por onde entrou esse sentimento. Que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é amada aqui. E que você saiba que não existe SBT sem Eliana. Nós temos muito carinho, muito respeito. Que você saia de coração limpo. Se algo aconteceu com você aqui dentro, eu peço perdão. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa para voltar se você quiser”, declarou a titular da atração. Patricia reforçou que a gravação do momento não precisava ir ao ar, mas a conversa foi exibida na edição.

Patricia e Eliana já tiveram algumas interações desconfortáveis no próprio SBT. Em uma edição antiga, ainda apresentada por Silvio Santos, Patricia chegou a desdenhar da apresentadora, a chamando de chata — em tom de brincadeira. “Patricia do céu, eu sempre soube que você me adorava, se inspirava no meu trabalho, assim como eu, a minha vida inteira, me inspirei em Hebe Camargo, tem espaço pra todo mundo, amiga, vamo junto e avante, gente”, reagiu Eliana na ocasião.

Em meio a rumores de uma possível saída de Eliana da emissora há alguns aos, Silvio Santos chegou a dizer em uma entrevista que se isso de fato acontecesse, Patricia daria uma festa com 100 convidados.

Nos últimos meses, a relação entre as duas apresentadoras também não estaria muito tranquila, o que teria provocado o anúncio da demissão de Eliana por meio de um comunicado à imprensa emitido pela assessoria do SBT em 1º de abril. De acordo com fontes, Eliana teria ficado magoada com a forma escolhida para tratar o assunto, mas decidiu se manter discreta sobre o desentendimento. A homenagem no Programa Silvio Santos foi, além de uma despedida digna, uma forma de apaziguar o clima.

Para onde Eliana vai?

Após deixar o SBT, Eliana deve fechar um contrato de trabalho com a Globo em breve. A apresentadora já está em negociações com a líder de audiência há anos. E estreitou laços quando participou do Criança Esperança em 2023, junto com Xuxa Meneghel e Angélica.

