Celebridades lamentam a morte de Cid Moreira; confira as homenagens

Morreu nesta quinta-feira, 3, o jornalista e locutor Cid Moreira, que foi âncora do Jornal Nacional por décadas. Nas redes sociais, celebridades homenagearam o colega e lamentaram sua morte. “Quando eu comecei a assistir ao jornal Nacional, ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome”, relembrou Fátima Bernardes em uma publicação no Instagram. “Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade”, escreveu Ana Maria Braga.

Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal, do SBT, descreveu Cid como “uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira, e disse que “sua voz e legado” ficarão eternizados.” Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas”, relembrou o apresentador.

Confira as homenagens:

