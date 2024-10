As últimas palavras de Cid Moreira, segundo a viúva do apresentador

A viúva de Cid Moreira (1927-2024), Fátima Sampaio, concedeu uma entrevista ao Fantástico neste domingo, 6, e compartilhou quais foram as últimas palavras do jornalista antes de morrer. “Eu li o Salmo 23 pra ele, e falei: ‘Eu sentarei à mesa ao seu lado e vou brindar diante de todos à sua glória, e o Senhor estará para sempre comigo’. E ele respondeu assim: ‘Eu só estou aqui por tua causa, eu não tô aguentando mais”, contou ela para Maju Coutinho.

A morte de Cid Moreira, aos 97 anos, pegou o público de surpresa. Segundo a viúva, ela não relatou a gravidade do quadro por causa de uma promessa feita a ela pelo ex-âncora do Jornal Nacional. “A gente andou muito por esse Brasil, fez coisas lindas, talvez por isso eu queria um pouquinho mais. Eu achei que a gente ia comemorar os 100 anos. Eu combinei isso com ele, e ele não cumpriu a parte dele”, disse ela.

Primeiro apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira morreu na quinta-feira, 3, em um hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde foi internado para tratar uma pneumonia. Desde 4 de setembro na instituição, ele também passava pelo tratamento de uma quadro de insuficiência renal crônica, e não resistiu.

