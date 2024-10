Como ficou a briga de Cid Moreira com os próprios filhos na Justiça

Nos últimos anos, Cid Moreira — morto nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos — travou uma batalha na Justiça contra os próprios filhos, Rodrigo e Roger Moreira, que processavam o pai e a madrasta, Fátima Moreira. Os herdeiros queriam interditar o jornalista, a quem julgavam como senil, e acusavam a esposa dele de maus-tratos e de roubar dinheiro do ex-âncora do Jornal Nacional. Fátima e Cid sempre negaram todas as acusações.

De acordo com o processo aberto em 2021, Rodrigo e Roger alegavam que Fátima teria se apropriado dos bens de Cid de forma “ilegal e abusiva”, se aproveitando da idade avançada do pai. Segundo eles, ela teria transferido propriedades do jornalista para seu nome, além de fazer transferências bancárias milionárias e manter o locutor em cárcere privado. Por causa disso, os dois pediam a interdição do pai e investigação sobre a conduta da madrasta.

Cid Moreira declarou à imprensa ter comprovado sua sanidade mental, dizendo que Rodrigo e Roger erraram motivados por interesse financeiro, além de dizer que sentia vergonha pelos dois quererem atrapalhar seu casamento.

Rodrigo é filho de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzev, com que ficou casado entre 1970 e 1972. Já Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, esposa do apresentador de 1993 a 2000 — quando ele se separou para casar com Fátima — e foi adotado pelo jornalista após passar um período em sua casa. Entretanto, por causa do imbróglio na justiça, Moreira deserdou Roger em vida.

Como ficou o processo

Em 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o arquivamento de um dos processos movidos por Rodrigo e Roger, após o MP visitar a casa do jornalista e constatar que ele não sofria maus-tratos e que não havia indícios que sustentassem uma denúncia.

Rodrigo processou Cid por abandono afetivo em 2006, mas perdeu a ação e desistiu de ter uma convivência com ele.

