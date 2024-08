As confissões de Eliana sobre procedimentos estéticos antes dos 30 anos

Durante participação no programa Saia Justa, no GNT, a apresentadora Eliana, aos 52 anos, está sendo mais transparente que nunca sobre sua vida pessoal e opiniões. Na edição desta quarta-feira, 28, ela revelou ter colocado silicone e feito lipoaspiração e uma rinoplastia antes mesmo dos 30 anos por sucumbir a “determinadas questões estéticas”. Segundo ela, a autoestima ganhou força com os anos: “Fui fazendo as pazes comigo e não é fácil ainda, mas me olho no espelho e estou muito mais madura para entender o corpo que tenho”, declarou.

Em conversa com as colegas Bela Gil, Tati Machado e Rita Batista, ela debatia as cobranças internas e externas que sentia sobre o próprio corpo. Na sua opinião, o “padrão social” é ainda mais opressivo do que a autocrítica e desarmá-lo exige um processo diário de desconstrução. Para se motivar, ela diz focar no fato de que gosta de si mesma e quer cada vez gostar mais de si. “A minha insatisfação quando eu tinha 20 e poucos anos era padrão social, a tal da comparação, querendo ou não. Hoje, tenho que me desconstruir de mim mesma no sentido de que: ‘Eliana, esse cabelo todo não é seu’. Então, vamos tirar o aplique, vamos tirar o brilho”, explicou.

Rita, então, questionou se a apresentadora consegue gostar do próprio corpo, ao que Eliana respondeu que sim, apesar da dificuldade de se encarar “sem esses artifícios que a profissão permite”.

Novo Saia Justa

O novo quarteto de apresentadoras comanda a atração desde 7 de agosto e é o primeiro desde 2013 sem a presença de Astrid Fontenelle. A repaginada veio dois meses após a migração de Eliana do SBT para a TV Globo. O programa vai ao ar às 22h30 de quartas-feiras. Na nova casa, a apresentadora se diz “realizada e feliz” e inaugura uma fase mais madura da carreira.

