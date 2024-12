As armas de Luciano Huck para manter a relevância do ‘Melhores do Ano’

Neste domingo, 15, a Globo exibiu, no Caldeirão com Huck, a edição de 2024 do Melhores do Ano, premiação que aclama os destaques da teledramaturgia, da música e do jornalismo televisivo. Apresentada agora por Luciano Huck, a cerimônia acontece desde 1995 na emissora, e passou por diversas fases da televisão, das audiências imbatíveis das novelas das 9 até a chegada dos streamings. Para se adaptar aos novos tempos, Huck lançou mão de duas armas importantes: começou a abrir as portas para nomes de outros canais e apostou no humor de Paulo Vieira para quebrar a formalidade do evento.

Na cerimônia deste domingo, além dos astros da Globo, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, filhas de Silvio Santos, estiveram no palco da Globo para uma homenagem ao dono do SBT, morto em agosto deste ano. O momento, inclusive, foi transmitido de maneira simultânea nas duas emissoras, com Huck e Patrícia lado a lado. Os dois descreveram o momento como histórico, e exaltaram o poder de união da televisão. “É incrível o que está acontecendo nesta noite. Isso é muito mais do que um simples gesto de boa vizinha, cortesia e reverência. É um momento de celebração ao que move a todos”, disse Huck, fazendo um aceno para uma cerimônia que vai além da Globo.

Outras convidadas de fora que estavam na plateia foram Sonia Abrão, apresentadora da Rede TV, e Ticiane Pinheiro, da Record. Para aproveitar a situação, o humorista Paulo Vieira chamou as duas ao palco e brincou com a concorrência: deu uma tiara com o símbolo da respectiva emissora para cada uma, e entoou uma versão improvisada de “amigos do peito” antes de tirar uma foto “das emissoras unidas”. Nome de destaque da casa no meio humorístico, Vieira é uma aposta certeira para quebrar a formalidade da apresentação, tornando o evento menos cansativo para o telespectador.

No Instagram, Huck compartilhou um compilado de piadas do humorista na cerimônia. “Todo ano ele apronta e todo ano eu chamo ele aqui de novo”, escreveu na legenda do vídeo, que traz tiradas como “Foi a primeira vez na história da Globo que nós tivemos nas três novelas protagonistas negras. A Globo tá tão negona que a gente tá tendo que importar loira do SBT”, brincou o humorista, arrancando risos da plateia e elogios do apresentador. “Você não existe, obrigado pela leveza e descontração de sempre”, escreveu o apresentador.

