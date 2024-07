A vitória de Ana Hickmann na Justiça após comprovar assinatura falsa

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a cobrança de uma dívida de mais de 1,7 milhão de reais em nome da apresentadora Ana Hickmann com a empresa ValeCred Soluções Financeiras. De acordo com a equipe da comunicadora, o TJ-SP analisou os laudos divulgados pelo Instituto de Criminalística de São Paulo — que concluiu no começo de julho que as assinaturas feitas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária — e determinou a suspensão da cobrança até o final da apuração do processo. A dívida era de 1.761.709,03 reais. Segundo a juíza do caso, Ana Laura Correa Borges, havia um grave risco na continuidade da execução.

O caso envolve o hoje ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, que, segundo a defesa da apresentadora, teria forjado as assinaturas da esposa em conluio com uma funcionária do antigo casal, Claudia Helena dos Santos. A perícia grafotécnica particular contratada por Ana comprovou as falsificações em laudos apresentados no inquérito em trâmite no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

O divórcio de Ana Hickmann

Casados por 25 anos, Ana Hickmann e Alexandre Correa romperam em novembro do ano passado, quando a apresentadora denunciou o então marido por violência doméstica. Correa se tornou réu pelos crimes de lesão corporal dolosa e de constrangimento à criança – delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao fato de que Ana teria sido agredida diante do filho, então com 9 anos de idade. Ele, por sua vez, acusou a ex-esposa de uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial, e chegou a pedir a prisão da apresentadora, mas o Ministério Público rejeitou as ações.

A VEJA, a defesa de Ana conta que o desentendimento entre o casal começou quando ela recebeu uma cobrança da qual desconhecia a origem – ponta de um enorme iceberg que revelaria uma dívida de 40 milhões de reais envolvendo suas empresas e até sua pessoa física. Agora, tomando as rédeas dos empreendimentos, ela contratou uma perícia que analisou, até o momento, parte da movimentação financeira das empresas a partir de 2018. “Ainda falta muito a ser analisado, mas já foram encontradas irregularidades graves, com movimentações sem respaldo e assinaturas falsas atribuídas a Ana Hickmann”, conta o advogado José da Costa.

Nova relação

Atualmente, Ana Hickmann está noiva do apresentador Edu Guedes, com quem namora desde março deste ano.

